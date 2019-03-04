На Ровенщине, в Кировоградской и Киевской области представители местной власти проводят открытую агитацию за «переход» церковных общин, инициируют собрание территориальных общин, на которых поднимают вопрос «перевода» приходов УПЦ в ПЦУ, помогают активистам в их незаконных намерениях против УПЦ и даже самовольно захватывают храмы и «описывают», без каких-либо документов, собственность.

Фото: УПЦ

Информационно-просветительский отдел УПЦ опубликовал подборку фактов разжигания религиозных столкновений, произошедших 1 и 2 марта.

1 марта председатель Здолбуновской РГА с помощью лома выломал двери Михайловского храма с. Буща Здолбуновского района Ровенской области. Как отметили в пресс-службе Ровенской епархии УПЦ, представитель местной власти Сергей Кондрачук неоднократно вмешивался в церковные дела на Здолбуновщине, в частности поддерживает и помогает сторонникам ПЦУ в незаконных намерениях и действиях против общин УПЦ.

В тот же день в с. Курозваны Гощанского района Ровенской области чиновники Гощанской РГА без разрешительных документов, под видом инвентаризации помогли сторонникам ПЦУ захватить храм УПЦ, сообщают в Ровенской епархии. Активисты ПЦУ начали сходиться в храм УПЦ в с. Курозваны в пятом часу утра. Настоятель Свято-Покровской церкви протоиерей Владимир Коваль вызвал полицию и представителей епархии УПЦ.

Уже около девяти утра на церковный двор приехали представители Гощанской РГА - якобы для того, чтобы провести инвентаризацию в храме. В то же время, на просьбу юриста Ровенской епархии УПЦ предоставить соответствующие документы, чиновники ответили отказом. В результате - сторонники ПЦУ сломали забор вокруг церкви, самовольно зашли на территорию храма и срезали замки.

«Все это происходило в присутствии правоохранителей, которые наблюдали, но не предпринимали никаких действий, чтобы остановить беззаконие», - отмечают в епархии.

2 марта в с. Новая Мощаница Здолбуновского района на Ровенщине сторонники ПЦУ с участием председателя Здолбуновской РГА С. Кондрачука, пытались захватить храм УПЦ в честь Рождества Богородицы, требуя у настоятеля ключи.

О рейдерском захвате храма в с. Новая Мощаница сообщил на фейсбук-странице клирик Ровенской епархии протоиерей Василий Начев. «По окончании богослужения, дождавшись, когда люди покинут храм, группа сторонников ПЦУ ворвалась в храм и требует отдать церковные ключи. Беззаконие сопровождается угрозами... Председатель РГА, как всегда, уже в Мощанице!!!», - написал священник.

1 марта в с. Чечелиевка Петровского района Кировоградской области при поддержке местной власти и участия педагогов были инициированы очередные сборы людей, проживающих в этом и окрестных селах. Однако на собрании территориальной общины первоочередным вопросом был церковный - изменение подчиненности православной общины УПЦ с. Чичелиивка. Как подчеркивают в пресс-службе Александрийской епархии, ни одного представителя религиозной общины села на этом собрании, которое проходило на церковном дворе, не было.

Как отметили в епархии, вызвал удивление и тот факт, что в собрании граждан непосредственно участвовали директор и члены коллектива местной сельской школы, причем в рабочее время, о чем будет направлен соответствующий запрос в районный отдел образования. По словам очевидцев, на собрании звучали, кроме откровенных политических лозунгов и призывов, банальная ложь, направленная против УПЦ и ее духовенства и верующих.

2 марта в селе Порадовка Васильковского района Киевской области около 25 активистов ПЦУ штурмовали местный Свято-Владимирский храм Украинской Православной Церкви, пытаясь туда проникнуть, передает «Первый казацкий».

Местные верующие сообщают, что накануне в селе проводился сбор подписей за «ПЦУ», инициированный представителями местной власти. Верующие обращаются с просьбой о молитвенной поддержке.