Во Львове прихожане храма в честь Сретения Господня 3 марта проголосовали за переход от УГКЦ в ПЦУ. Храм находится в центре Львова, на улице Винниченко, 30А.

Фото: Zaxid.net

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на декана Украинской академии книгопечатания Игоря Барановского.

Отмечается, что в этом храме богослужения проводили греко-католики и римо-католики. Однако между прихожанами этих двух конфессий возник конфликт, после чего УГКЦ отозвала оттуда своего священника и долго не назначала нового. Поэтому, греко-католики проводили службы без отца.

В феврале 2019 УГКЦ вообще ликвидировала этот приход.