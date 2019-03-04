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Во Львове прихожане храма в честь Сретения Господня 3 марта проголосовали за переход от УГКЦ в ПЦУ. Храм находится в центре Львова, на улице Винниченко, 30А.

Фото: Zaxid.net

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на декана Украинской академии книгопечатания Игоря Барановского.

Отмечается, что в этом храме богослужения проводили греко-католики и римо-католики. Однако между прихожанами этих двух конфессий возник конфликт, после чего УГКЦ отозвала оттуда своего священника и долго не назначала нового. Поэтому, греко-католики проводили службы без отца.

В феврале 2019 УГКЦ вообще ликвидировала этот приход.
ForUm

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