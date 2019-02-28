28 февраля глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор провел встречу с Комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович.

Фото: УПЦ

Встреча проходила в помещении Совета Европы в Страсбурге. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Стороны обсудили вопросы относительно систематических правонарушений верующих граждан Украины, которые происходят в результате незаконных силовых захватов храмов, участившихся в последнее время. Епископ Виктор рассказал Еврокомиссару о давлении и дискриминационных процессах по отношению к духовенству и верующим Украинской Православной Церкви, которая, несмотря на это, продолжает нести свое миротворческое служение.

В частности, представитель УПЦ показал Комиссару по правам человека прямое включение из Луцка, где под стенами облгосадминистрации в это момент проходило молитвенное стояние епархиальных архиереев, духовенства и верующих двух епархий Волынской области. Владыка Виктор объяснил высокопоставленному представителю Совета Европы, что таким образом верующие УПЦ, как граждане Украины, вынуждены защищать свое право на свободу вероисповедания.

В ответ Дуня Миятович отметила, что уже частично знакома с нарушениями прав человека в Украине из-за межконфессионального противостояния. По словам Еврокомиссара, она и в дальнейшем будет внимательно следить за соблюдением прав и свобод человека в Украине и будет предпринимать все возможные превентивные действия в рамках своего мандата. Стороны договорились о конкретных шагах взаимодействия по обеспечению законных прав и свобод граждан Украины, которые являются верующими Украинской Православной Церкви.