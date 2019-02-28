также в разделеОбщество
В КСУ заявляют, что отменили статью о незаконном обогащении без давления 14
В РФ украинскому «шпиону» дали 10 лет тюрьмы 16
За неоформленных работников оштрафовали около 10 тысяч компаний 15
Турчинов о «покушении» на себя: Мечты недоеденных снегирей не осуществились 32
В МИД допустили отмену безвиза с Израилем 28
В прошлом году Израиль отказал во въезде более 3,5 тысячи украинцев 16
МИД: ЕС не будет наказывать украинцев из-за решения КСУ 22
Из-за конфликта Пакистана и Индии в Дели застряли украинцы 18
После обысков НАБУ глава Полтавской ОГА лег в больницу 35
Дубиль не пришел на допрос в ГБР 26
Украина откажется от «Евровидения-2020» в случае победы РФ 505
СМИ: Набсовет «Нафтогаза» предложил Кабмину продлить контракт с Коболевым на 3 года 20
НОТУ признала себя виновной за ситуацию с «Евровидением» 104
ВР продлила работу ВСК по расследованию нападений на активистов 17
Порошенко о скандале в оборонке: Ни фамилии, ни должности никого не спасут 78
Суд обязал ГБР открыть дело против Луценко 217
В НОТУ заявляют, что звонили только Freedom Jazz и KAZKA 113
Рада отклонила законопроект о медиации 36

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с налоговой милицией ГУ ГФС в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством прокуратуры пресекли в Ивано-Франковске деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом более пятидесяти миллионов гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что нелегальный бизнес организовал житель Ивано-Франковска. Через ряд фирм в областном центре дельцы покупали оптовые партии промышленной продукции производителей реального сектора экономики, а затем перепродавали потребителям за наличные без документального отражения в бухгалтерии. В документах злоумышленники отражали фиктивную реализацию товаров коммерческим структурам, которые были заказчиками «услуг» конвертации.

Сделка позволяла предпринимателям из Киевской, Днепропетровской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской областей искусственно создавать налоговый кредит для минимизации платежей в государственный бюджет. Затем заказчики перечисляли «конверту» безналичные средства за фиктивные покупки, которые злоумышленники возвращали им в виде вырученной наличности от реальных продаж продукции. За свои «услуги» дельцы получали вознаграждение в размере 5-7% от суммы сделки.

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли почти полтора миллиона гривен и более шести тысяч долларов США. В ходе ряда санкционированных обысков по месту работы конвертационного центра и жительства фигурантов дела выявлено «черную бухгалтерию», документы, печати фиктивных СПД и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность. В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги