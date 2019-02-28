Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с налоговой милицией ГУ ГФС в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством прокуратуры пресекли в Ивано-Франковске деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом более пятидесяти миллионов гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что нелегальный бизнес организовал житель Ивано-Франковска. Через ряд фирм в областном центре дельцы покупали оптовые партии промышленной продукции производителей реального сектора экономики, а затем перепродавали потребителям за наличные без документального отражения в бухгалтерии. В документах злоумышленники отражали фиктивную реализацию товаров коммерческим структурам, которые были заказчиками «услуг» конвертации.

Сделка позволяла предпринимателям из Киевской, Днепропетровской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской областей искусственно создавать налоговый кредит для минимизации платежей в государственный бюджет. Затем заказчики перечисляли «конверту» безналичные средства за фиктивные покупки, которые злоумышленники возвращали им в виде вырученной наличности от реальных продаж продукции. За свои «услуги» дельцы получали вознаграждение в размере 5-7% от суммы сделки.

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли почти полтора миллиона гривен и более шести тысяч долларов США. В ходе ряда санкционированных обысков по месту работы конвертационного центра и жительства фигурантов дела выявлено «черную бухгалтерию», документы, печати фиктивных СПД и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность. В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.