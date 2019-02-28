Под стены Волынской ОГА, где верующие Украинской Православной Церкви совершают сегодня молитвенное стояние в защиту своих прав, пришли сторонники ПЦУ с транспарантами «Путин – патриарх РПЦ».

Фото: ВолыньPost

По словам активистов, они хотят таким образом донести до ведома верующих УПЦ, что «их священники обманывают людей». Об этом сообщает ВолыньPost.

«Мы пришли, чтобы люди поняли. Потому что им, очевидно, священники неправильно объясняют. Говорят, что они Украинская Православная Церковь. А они же – московская! Пусть называют справедливо. А они обманывают людей. Мы взяли плакаты, чтобы люди посмотрели, почитали. Может, кто и поймет, и будут приходить к нам, в украинскую Церковь», – сказал один из сторонников ПЦУ, пришедших на Киевскую площадь, Ярослав Корнийчук.

При этом он подчеркнул, что не считает эту акцию провокацией, потому что «никто верующим УПЦ не мешает».

«Мы поставили плакаты и мирно стоим. Думаем, что, возможно, им кому-то дойдет. Ведь это же люд, который не понимает, который истории не знает. Не всегда священник говорит правду. Они говорят, что это Украинская Церковь, но не говорят, что Московского Патриархата. Мы надеемся, что все же какая-то часть людей обратится в украинскую Церковь», – пояснил участник акции.