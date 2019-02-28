Православные верующие Украины стали заложниками политической игры первых лиц государства. Об этом заявил глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

Фото: pravoslavie.ru

Интервью с владыкой Виктором опубликовано на портале «Православие.ru».

«Как известно, сегодня православные верующие Украины стали заложниками политической игры первых лиц государства, вовлекших в эти процессы и Константинопольского Патриарха Варфоломея, что уже привело к многочисленным столкновениям на религиозной почве», - заявил епископ Виктор.

Владыка неоднократно сообщал представителям международных правозащитных организаций о нарушении религиозной свободы украинцев.

«Международная общественность должна знать, что храмы нашей Церкви, которая имеет тысячелетнюю историю, захватывают, верующих избивают. Чиновники принуждают священнослужителей УПЦ переходить в поддерживаемую государственной властью на всех уровнях Православную Церковь Украины, а это самое прямое нарушение европейского принципа автономии религиозных организаций, что очень хорошо понимают в Европе. При этом служба безопасности Украины вызывает на допросы духовенство, а наши епископы пересекают госграницу только после предварительного допроса и усиленного досмотра специальными государственными службами. С этими и другими вопросами мы и обращаемся в международные организации различного уровня», - сообщил глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях.

Он рассказал, какого уровня эти международные площадки, где ему доводилось принимать участие.

«Важные международные мероприятия проходят в рамках официальных конференций и совещаний, а также в формальных и неформальных общениях с представителями международного сообщества. В истекшем 2018-м году к таким мероприятиям можно отнести три регулярных сессии Совета по правам человека ООН, которые проходят весной, летом и осенью в Женеве, а также совещание ОБСЕ по вопросам человеческого измерения. Эти площадки носят правозащитный характер, на них рассматривается общеполитическая и правозащитная тематика. В 2018-м году деятельность Представительства УПЦ при европейских организациях была сосредоточена на актуальных проблемах защиты прав верующих УПЦ, эти вопросы мы старались поднять на всех доступных для нашего участия площадках», - рассказал епископ.