Глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) провел встречу с Генеральным директором Директората Совета Европы по правам человека и верховенства права господином Кристос Якумопулосом (Christos Giakoumopoulos), специальным советником по Украине Секретариата Совета Европы, исполнительным секретарем Европейского комитета по недопущению пыток и бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения или наказания господином Режисом Бриллем (Régis Brillat) и директором департамента по правам человека г-ном Кристофом Пуарель (Christophe Poirel). Встреча проходила 27 февраля в помещении Совета Европы в Страсбурге.

Фото: УПЦ



Во встрече также принял участие представитель Русской Православной Церкви при Совете Европы игумен Филипп (Рябых), сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.



Епископ Виктор рассказал европейским чиновникам о тысячелетней истории и современном состоянии Украинской Православной Церкви, которая сегодня переживает трудные времена испытаний. В частности, владыка сообщил о многочисленных фактах систематических нарушений прав верующих УПЦ.



Представители Совета Европы выразили свою обеспокоенность напряженной ситуацией и готовность к дальнейшей коммуникации и взаимодействию по ее урегулированию. Стороны обсудили возможные способы предупреждения и недопущения нарушений прав верующих УПЦ и пути выхода из межконфессионального сложившегося кризиса в Украине.