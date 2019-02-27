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Украинская служба ВВС провела свое расследование в подсчете общин, изменивших юрисдикцию и выяснила, что официального перечня – нет.

Фото: Фома

Представители украинской власти, ПЦУ и УПЦ называют абсолютно разное количество общин, изменивших юрисдикцию в последние несколько месяцев. Президент Петр Порошенко заявил о переходе в ПЦУ 300 общин, а Украинская Православная Церковь – около 60, сообщает ВВС News Украина.

Журналисты пообщались с несколькими ответственными за религиозное направление чиновниками и представителями ПЦУ, чтобы узнать, есть ли какой-то официальный перечень приходов, изменивших юрисдикцию.

«Но такого не оказалось. Один из собеседников признал, что даже высшие должностные лица, озвучивая определенные цифры, не могут сослаться на официальные данные», – говорится в сообщении СМИ.

Такой же ответ  журналисты получили и от представителя ПЦУ – своего официального реестра они не имеют.

«Официальных данных о перечне приходов, которые перешли в ПЦУ, нет», – заявил руководитель государственного комитета по делам религий Андрей Юраш. Но он утверждает, что «все отслеживают общие тенденции и примерное количество».
При этом в ПЦУ ссылаются на интерактивную карту переходов, которую вот уже несколько месяцев обновляет религиозный информационный портал – РИСУ.

Один из разработчиков карты РИСУ, Дмитрий Горевой в разговоре с журналистами объяснил, что карту формируют на основе мониторинга информации – преимущественно местных СМИ и страниц в социальных сетях местных епископов ПЦУ.
При этом директор РИСУ Тарас Антошевский признал, что «было несколько случаев, когда поставили информацию о переходе, а этого на самом деле не случилось».

Ранее глава юротдела УПЦ протоиерей Александр Бахов заявлял, что общины УПЦ, хотя номинально и переводятся в ПЦУ, в реестре Минюста регистрируются, как приходы Киевского Патриархата. 

Как сообщалось, глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря) 21 февраля в ходе пресс-конференции «УПЦ в 2019 году: факты, прогнозы, ответы» сообщил, что несмотря на беспрецедентное давление государства на общины УПЦ, только 36 из более 12 тысяч изменили свою конфессиональную принадлежность. Еще 24 были перерегистрированы рейдерским силовым способом, и эти случаи будут обжалованы в суде.

«Есть еще около 250 случаев, когда происходит силовое противостояние, которое еще не привело ни к каким результатам, поэтому нельзя говорить о том, что эти общины изменили свою конфессиональную принадлежность», – сказал архиепископ Климент.
ForUm

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