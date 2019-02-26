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Прокуратура АРК передала в Международный уголовный суд сообщение об использовании российскими военными гражданского населения во время захвата объектов на территории полуострова Крым в 2014 году, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Согласно ст.8 Римского статута Международного уголовного суда такие действия следует квалифицировать как отдельный вид военных преступлений», – заявил заместитель прокурора АР Крым Игорь Поночовный.

По его словам, при подготовке сообщения было установлено, что силы РФ умышленно перемещали гражданское население к объектам Вооруженных Сил Украины, находясь за спинами людей в момент блокировки и захвата этих объектов. В таких условиях украинские военные не могли применить оружие для защиты от нападения. Речь идет о не менее 10 военных объектов Вооруженных сил Украины с привлечением не менее 1 тысячи гражданских лиц.

Отмечается, что такие «живые щиты» составляли 4 категории гражданских лиц, среди которых были крымчане как с пророссийскими так и проукраинскими взглядами, лица, которых переместили с территории РФ для участия в оккупации полуострова, представители «казачества» и так называемой «Крымской самообороны».

В прокуратуре подчеркнули, что показательным является захват военно-морской базы в пгт Новоозерное, во время которого было задействовано не менее 300 человек, среди которых были мужчины и женщины, подростки и пожилые люди.

Это уже шестое представление информационного сообщения в МУС прокуратурой АР совместно с Украинским Хельсинским союзом по правам человека и Региональным центром по правам человека с 2016 года.

Напомним, в Европейском суде по правам человека в конце 2018 года зарегистрированы документы от правительства Украины к слушаниям в объединенной крымской жалобе «Украина против РФ».
ForUm

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