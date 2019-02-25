При участии представителей УПЦ КП захвачен Николевский храм УПЦ в селе Жидычин Киверцовского района Волынской области.

Фото: УПЦ

22 февраля группа активистов ПЦУ срезала «болгаркой» замки и разместила возле здания свою охрану, сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.

Раскольники прибыли к церкви организованно и перекрыли автомобилями вход в храм и проезд на территорию. Перед взломом дверей они потребовали у настоятеля прихода отдать им ключи, но протоиерей Владимир Гелета отказался это сделать.

Узнав о захвате, к храму пришли прихожане. Между активистами ПЦУ и представителями общины УПЦ произошло столкновение, во время которого пострадали две женщины.

«Как сообщил клирик храма иерей Роман Гелета, при схватках пострадала его жена, в которую бросили камень и попали под глаз, и мать, жена настоятеля храма протоиерея Владимира Гелеты, которой разбили лоб. Обе женщины увезены с места событий для фиксирования нанесенных повреждений», - сказано в сообщении.

После захвата сторонники УПЦ Киевского Патриархата провели в здании «инвентаризацию» и разместили во дворе охрану. Что стало с личными вещами священнослужителей УПЦ неизвестно, поскольку никого из общины в храм не пускают.

Религиозная община УПЦ в селе Жидычин сохранена. Богослужения временно совершаются в доме настоятеля.