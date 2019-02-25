также в разделеОбщество
Военные задержали в ОРЛО «народного милиционера ЛНР» 6
Монастырь, который возглавлял одиозный «Паша-Мерседес», перешел в ПЦУ 29
В Украину идут дожди с мокрым снегом 22
НОТУ и MARUV не договорились по «Евровидению-2019» 64
«Укроборонпром» завершил испытания БТР-4 с новыми корпусами 25
Замана о подозрении: Ниже моего достоинства читать эту галиматью 34
Дуда обвинил УПА и дивизию «Галичина» в геноциде поляков 30
Балуха могут перевести в колонию в Тверской области 13
Французский адвокат обвинил главу ВСП и его окружение в коррупции 24
На Сумщине первая община перешла в ПЦУ 16
Аваков – Березенко: Не надо волноваться, что ты фигурант дела 40
Источник: В Макеевке подорвали авто с командиром «МВД ДНР» 65
Заману подозревают в госизмене 93
Командира Ривненского полигона поймали на взятке в $10 тысяч 36
Мэра Херсона облили водой из-за переименования улицы в честь Гандзюк 151
Правоохранители задержали экс-главу Генштаба Заману 139
Нападение на украинских моряков: еще 7 военным РФ сообщили о подозрении 46
СБУ блокировала механизм финансирования террористов 38

В настоящее время окончательного решения относительно формата проведения общиной Украинской греко-католической церкви богослужения в Софийском соборе 7 апреля 2019 не принято, сообщает департамент информации УГКЦ.

«В решении этого вопроса УГКЦ руководствуется нормами и требованиями государственного законодательства и с уважением относится к чувствам наших православных братьев. С целью обсуждения нерешенных вопросов планируется проведение встречи предстоятелей УГКЦ и ПЦУ, которая состоится после возвращения Блаженнейшего Святослава в Украину», - отмечается в сообщении.

До обсуждения руководителями церквей существующих вопросов официальные комментарии не предоставляются, отметили в УГКЦ.

Ранее почетный патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет призвал главу Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) верховного архиепископа Киево-Галицкого Святослава (Шевчука) не совершать божественную литургию в соборе Святой Софии в Киеве.

Филарет выразил обеспокоенность тем, что запланированное в апреле богослужение УГКЦ в Софийском соборе может «вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине».

Он также отметил, что УГКЦ ранее никогда не совершала литургию в соборе Святой Софии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги