В настоящее время окончательного решения относительно формата проведения общиной Украинской греко-католической церкви богослужения в Софийском соборе 7 апреля 2019 не принято, сообщает департамент информации УГКЦ.

«В решении этого вопроса УГКЦ руководствуется нормами и требованиями государственного законодательства и с уважением относится к чувствам наших православных братьев. С целью обсуждения нерешенных вопросов планируется проведение встречи предстоятелей УГКЦ и ПЦУ, которая состоится после возвращения Блаженнейшего Святослава в Украину», - отмечается в сообщении.

До обсуждения руководителями церквей существующих вопросов официальные комментарии не предоставляются, отметили в УГКЦ.

Ранее почетный патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет призвал главу Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) верховного архиепископа Киево-Галицкого Святослава (Шевчука) не совершать божественную литургию в соборе Святой Софии в Киеве.

Филарет выразил обеспокоенность тем, что запланированное в апреле богослужение УГКЦ в Софийском соборе может «вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине».

Он также отметил, что УГКЦ ранее никогда не совершала литургию в соборе Святой Софии.