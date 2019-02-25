В воскресенье, 24 февраля, митрополит Волынский и Ковельский УПЦ Владимир посетил Низкиницкий Успенский мужской монастырь, чтобы поддержать наместника, насельников и прихожан обители, которую накануне сторонники ПЦУ во главе с председателем районного совета на незаконном собрании, не дав права голоса монахам и членам религиозной общины , «перевели» в новую церковную структуру.

Фото: УПЦ

За «переход» проголосовали 128 человек, а верность УПЦ показали 658 прихожан, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Владимир-Волынской епархии.

«Сегодня Украинская Православная Церковь переживает тяжелые времена. Сейчас именно то время, когда православные христиане имеют прекрасную возможность показать свою духовную мужество и настоящую любовь к Матери Церкви. Надо быть верными Богу не только в свете дня. Когда наступает темнота, мы тоже должны оставаться преданными чадами Церкви Христовой», - сказал митрополит Владимир.

Владыка поблагодарил наместника Низкиницкого монастыря архимандрита Викентия с братией обители, которые накануне показали верность канонической УПЦ, за стойкость в вере и пожелал в дальнейшем сохранять верность Украинской Православной Церкви и ее Предстоятелю - Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию

Накануне, 23 февраля, в помещении местной школы в с. Низкиничи состоялось собрание территориальной общины с участием председателя Иваничевского районного совета Андрея Бадзюна и районного декана УПЦ КП, на котором сторонники ПЦУ провели голосование «о переходе религиозной общины УПЦ» в подчинение ПЦУ.

По результатам незаконного голосования, в которых приняли участие 124 человека, было принято решение о «переходе» местной религиозной общины в ПЦУ.

В тот же день в Низкиницком Успенском монастыре собрались постоянные прихожане и провели общее собрание прихода, которое соответствуем нормам Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях». Результатом собрания было единогласное решение 658 прихожан о сохранении религиозной организации монастыря в подчинении Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.