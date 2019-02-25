В Житомирской области военная прокуратура расследует загадочную смерть военнослужащего, труп которого вчера нашли в реке под Житомиром.

Как сообщили в военной прокуратуре Житомирского гарнизона, в Житомирском районе в реке в пределах военного полигона вчера обнаружили тело военнослужащего без признаков жизни, передает УНИАН.

Тело военнослужащего вытащили из воды и направили в бюро судебно-медицинской экспертизы. Также до этого был осуществлен выезд экспертов на осмотр места происшествия. Имеющихся признаков насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было.

«Тело военного направили для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления точных причин смерти», - пояснил заместитель военного прокурора подполковник юстиции Алексей Рихлюк.

По его сведениям, в настоящее время прокуратурой расследуется уголовное производство, начатое по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. «Падал ли военный с моста или нет, а также почему он погиб, в настоящее время неизвестно, это будет установлено позже», - отметил Рихлюк.

Он также уточнил, что погибший служил на Николаевщине и находился на Житомирщине в служебной командировке на курсах, а других сведений об этом происшествии еще нет. Расследование этого дела продолжается.