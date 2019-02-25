также в разделеПроисшествия
С начала года на пожарах погибли 453 человека 12
В Затоке сгорели две базы отдыха 52
В Ривном во двор судьи бросили гранату и обстреляли дом 51
Боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ, 1 военный погиб, 2 – ранены 26
В Одессе легковушка на скорости врезалась в столб, 2 погибших 47
На Донбассе в результате обстрела погиб военный 56
На Днепропетровщине мужчину привалило железобетонной плитой 25
Возле блокпоста боевиков на мине подорвался микроавтобус, погибли 2 человека 80
В украинском селе подросток изнасиловал шестиклассника 84
Сутки в ООС: 14 обстрелов, ранен 1 военный 34
В Карпатах от обморожения погибли двое туристов 144
На Ривненщине в результате ДТП погибли 3 человека 33
Под Киевом сожгли авто журналиста Крутчака 73
В Харькове за ночь взорвали 2 банкомата 57
В Виннице разбили окна в офисе БПП 76
На трассе в Николаевской области у мужчины отобрали сумку с 15-ю миллионами 78
На Донбассе от пули снайпер погиб боец 24-й бригады 59
На полигоне в Киевской области подорвались двое военных 45

В Житомирской области военная прокуратура расследует загадочную смерть военнослужащего, труп которого вчера нашли в реке под Житомиром.

Как сообщили в военной прокуратуре Житомирского гарнизона, в Житомирском районе в реке в пределах военного полигона вчера обнаружили тело военнослужащего без признаков жизни, передает УНИАН.

Тело военнослужащего вытащили из воды и направили в бюро судебно-медицинской экспертизы. Также до этого был осуществлен выезд экспертов на осмотр места происшествия. Имеющихся признаков насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было.

«Тело военного направили для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления точных причин смерти», - пояснил заместитель военного прокурора подполковник юстиции Алексей Рихлюк.

По его сведениям, в настоящее время прокуратурой расследуется уголовное производство, начатое по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. «Падал ли военный с моста или нет, а также почему он погиб, в настоящее время неизвестно, это будет установлено позже», - отметил Рихлюк.

Он также уточнил, что погибший служил на Николаевщине и находился на Житомирщине в служебной командировке на курсах, а других сведений об этом происшествии еще нет. Расследование этого дела продолжается.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги