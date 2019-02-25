24 февраля в селе Новоелизаветовка Ширяевского района Одесской области представители ПЦУ и территориальной общины незаконно вскрыли Свято-Троицкий храм УПЦ.
Фото: usionline.com
Рейдерскую акцию возглавил Теодор Оробец, директор школы в Одесской области и, по совместительству, секретарь епархии ПЦУ, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.
Представитель ПЦУ заявил своим сторонникам из территориальной общины, что это теперь их храм.
Однако, верующие УПЦ, пришедшие в храм, представили доказательства, что храм – их, а община УПЦ КП, существовавшая когда-то в селе, самоликвидировалась в 2002 году, написав об это соответствующее заявление.
Религиозная община храма собирается обжаловать незаконное проникновение в суде.
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