Заместитель главнокомандующего вооруженных сил НАТО в Европе генерал Джеймс Эверард заявил, что аннексия Крыма, которую осуществила РФ, изменила североатлантическую среду безопасности.

Об этом Эверард заявил в своем выступлении в Европейском парламенте на заседании подкомитета безопасности и обороны, сообщают Українські новини.

Темой заседания были угрозы европейской безопасности.

Вице-председатель вооруженных сил НАТО в Европе заявил, что после распада Советского Союза многие государства признали мир чем-то данным раз и навсегда.

«В 2014 мы были шокированы, когда Россия аннексировала Крым. Это полностью изменило евроатлантическую среду безопасности. Мы не были к этому готовы», - заявил Эверард.

Генерал отметил, что Североатлантический альянс имеет одного государственного соперника - Россию.

«Сегодня мы вынуждены помериться с более опасной Россией, которая хочет отстроить свою позицию, уничтожая международный порядок», - добавил Эверард.

По его мнению, намерением Москвы является не победа в длительной войне, а реализация коротких кампаний с конкретной целью, с помощью гибридной войны, в которую входят стратегическое запугивания, дезинформация и дестабилизация.