также в разделеМир
Венесуэла полностью перекрыла границу с Колумбией 45
В кортеж президента Молдовы врезался автомобиль 37
Лукашенко об РФ: Мы всегда будем вместе 19
Суд объявит приговор Манафорту 8 марта 28
Дело Скрипалей: Третьего подозреваемого помог установить фильм о чеченской войне 145
Пассажирский Boeing случайно превысил скорость звука и установил новый рекорд 95
В РФ не исключают, что Скрипалей уже нет в живых 49
Количество жертв пожара в Бангладеш возросло до 81 человека 163
В Китае мужчина с ножом напал на толпу 46
В Лондоне названы победители Brit Awards 59
Болгария ратифицировала протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО 30
В столице Бангладеш жертвам пожара стали 70 человек 70
В Эстонии заявили о фактической подготовке к войне 267
Экс-глава ФБР: Трамп может быть «российским агентом» 48
Путин назвал партнеров США по НАТО «подхрюкивающими сателлитами» 56
ЕС согласовал новые правила выпуска документов с биометрическими данными 35
Трамп распорядился создать космические войска США 22
Российские корабли следят за американским эсминцем в Черном море 49

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинул на должность постоянного представителя в ООН посла США в Канаде Келли Крафт.

«Я рад сообщить, что Келли Найт Крафт, наш нынешний посол в Канаде, выдвигается на должность посла США в ООН», - заявил Трамп, сообщает УНИАН.

Напомним, 9 октября 2018 года президент США принял отставку посла при ООН Никки Хейли. Позже на данную должность была выдвинута представительница Госдепартамента Хизер Нойерт. Однако, позже она сняла свою кандидатуру.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги