Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинул на должность постоянного представителя в ООН посла США в Канаде Келли Крафт.
«Я рад сообщить, что Келли Найт Крафт, наш нынешний посол в Канаде, выдвигается на должность посла США в ООН», - заявил Трамп, сообщает УНИАН.
Напомним, 9 октября 2018 года президент США принял отставку посла при ООН Никки Хейли. Позже на данную должность была выдвинута представительница Госдепартамента Хизер Нойерт. Однако, позже она сняла свою кандидатуру.
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