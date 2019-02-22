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Священный Синод Румынской Православной Церкви озвучит свою официальную позицию о церковной ситуации в Украине после решения ряда вопросов, в частности консультаций с румынскими православными на территории Украины о сохранении этнической и языковой идентичности.


Фото: patriarhia.ro

Как сообщает «Интерфакс-Религии» со ссылкой на пресс-службу Румынского патриархата, на заседании 21 февраля Румынский Синод среди прочего рассмотрел вопрос украинской автокефалии.

Синод констатировал, что проблема церковного единства в Украине в настоящее время полностью не решена, потому что «существует большое количество русского этнического населения, которое поддерживает прямые контакты с Московским патриархатом».

«Для конкретного и правильного решения Священного Синода Румынской Православной Церкви на предстоящей сессии Синода приоритет будет отдан тому факту, что в Украине существует 127 румынских православных приходов, особенно в районе Северной Буковины, в подчинении Украинской Православной Церкви. Необходимо провести реальные консультации с этими румынскими православными, которые заинтересованы в сохранении своей этнической и языковой идентичности», - говорится в сообщении.

По данному вопросу необходимо получить письменные гарантии от церковного руководства и власти украинского государства, что этническая и языковая идентичность румын будет уважаться, а эти румынские православные будут иметь возможность объединиться в Румынский православный викариат и развивать духовные связи с Румынским патриархатом на родном (румынском) языке.

Кроме того, Румынский патриархат попросит Вселенский патриархат прояснить «проблему неканонических иерархов и священников на западе, которые принадлежали к бывшему "Киевскому патриархату».

После упомянутых выше консультаций Синод Румынской церкви выскажет свою официальную позицию относительно ситуации с православием в Украине.
ForUm

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