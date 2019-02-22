также в разделеОбщество
За сутки в зоне ООС ранены трое военных 10
В Украине изменили правила выезда детей за границу 36
21 февраля. Картина дня 21
Многократно выдворенного «Тенго Гальского» снова задержали в Киеве 87
«Радио Шансон» ожидает проверка из-за нарушения языковых квот 23
Раскрыта схема незаконного ввоза элитных авто в Украину 35
В прокат выходит мистический украинско-польский триллер «Эфир» 16
Разжигание вражды и распространение необъективной информации: Нацсовет проверит «112 Украина» 52
Денисовой удалось «поймать» Москалькову в греческом парламенте 84
Новак назвал стоимость проезда по первой в Украине платной дороге 290
Генштаб заявил о предотвращении попытки поджога арсенала ВСУ 39
В Украине мошенники продавали фейковые акции Tesla 21
На Донетчине бывший военный пытался продать два гранатомета 15
Экс-чиновника Укрзализныци задержали в «Борисполе» 28
В ВСУ поступят модернизированные ЗРК «Куб» и «Тор» 40
Пасечник: Луганск готов открыто и напрямую разговаривать с Киевом 56
Прокуратура раскрыла масштабную схему подтасовки медицинских тендеров 40
В Двуречанском районе Харьковской области бизнесмен и депутат организовали передел земли 149

Более 600 прихожан церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Барановке провели собрание общины и проголосовали за переход из УПЦ МП в Православную церковь Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

По информации РГА, это уже 3 община Барановского района, которая выразила желание присоединиться к автокефальной Православной церкви Украины.  

Всего на Житомирщине уже 33 общины решили перейти из УПЦ МП к ПЦУ: 4 в Малинском районе, по 3 – в Любарском, Чудновском, Барановском и Житомирском районах.

Община в селе Ворсовка Малинского района, которая первой заявила о переходе из УПЦ МП, уже официально присоединилась к Православной церкви Украины и перерегистрировала устав.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2292 грн.
13
Теги