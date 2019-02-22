Более 600 прихожан церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Барановке провели собрание общины и проголосовали за переход из УПЦ МП в Православную церковь Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.
По информации РГА, это уже 3 община Барановского района, которая выразила желание присоединиться к автокефальной Православной церкви Украины.
Всего на Житомирщине уже 33 общины решили перейти из УПЦ МП к ПЦУ: 4 в Малинском районе, по 3 – в Любарском, Чудновском, Барановском и Житомирском районах.
Община в селе Ворсовка Малинского района, которая первой заявила о переходе из УПЦ МП, уже официально присоединилась к Православной церкви Украины и перерегистрировала устав.
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