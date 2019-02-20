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Президент РФ Владимир Путин обвинил США в том, что они использовали «надуманные обвинения» в адрес России, чтобы выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а партнеров Вашингтона по НАТО назвал «подхрюкивающими сателлитами» США.

«Да, действительно с момента заключения этого договора в 1987 году произошли серьезные изменения в мире. Многие страны развивали и продолжают развивать этот вид вооружений, а Россия и США – нет, мы сами себя в этом добровольно ограничили. Такое положение дел может вызывать вопросы – это понятно. Ну, так нужно было нашим американским партнерам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из договора», - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, передает Интерфакс.

Он напомнил, что в 2002 году США «вышли из ПРО в открытую, по-честному». «Хорошо это или плохо - другой вопрос. Я считаю, что плохо, но по-честному», - заметил Путин.

А сейчас, по мнению президента РФ, США действуют следующим образом: «Сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных».

«Да еще и своих сателлитов мобилизуют, они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу», - заметил Путин.

Он заявил, что Россия больше не будет инициировать переговоры на тему разоружения с США, хотя готова к диалогу.

«Мы готовы к переговорам по разоруженческой тематике, но стучаться в закрытую дверь больше не будем. Подождем, пока и наши партнеры созреют, осознают необходимость равноправного диалога по этой теме», - сказал Путин.

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

На следующий день президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает работы по созданию новых видов ракет.  

 
ForUm

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