Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о создании нового вида вооруженных сил США – Космических войск. Копией «Положения о политике в области космоса-4 (SPD-4)» располагает «Голос Америки».

В документе говорится, что Космические войска учреждаются для «отражения агрессии и защиты национальных интересов» в космосе. «Потенциальные противники сейчас развивают свои возможности в сфере космоса и активно разрабатывают способы противодействия... в случае кризиса или конфликта», - добавляют авторы стратегии.

В докладе, опубликованном Агентством военной разведки на прошлой неделе, в качестве основных потенциальных противников США вновь были названы Россия и Китай. В агентстве утверждают, что Москва и Пекин предпринимают целый ряд мер для борьбы с США в космосе, в том числе, разрабатывая «вооруженные спутники, энергетическое оружие и наблюдательные сети».

Как сообщили во вторник представители Пентагона, Космические войска учреждаются в дополнение к Космическому командованию, о создании которого впервые стало известно в декабре прошлого года.

По словам высокопоставленных военных, Космические войска займутся выполнением другой задачи, а именно, организацией, обучением и вооружением военных подразделений, поддерживающих национальную безопасность в космосе.

Космическое командование будет организовывать операции и руководить применением военной силы в космосе.

«Нам нужны обе (структуры). Не думаю, что одна повредит другой», - заявил один из представителей администрации.

В подписанном указе говорится, что Пентагон представит бюджет Космических войск в течение ближайших 180 дней. Предложения об изменении функций Космического командования внесут в ближайшие 90 дней.

С 1985 по 2002 годы в США уже существовало Космическое командование, которое было упразднено после терактов 11 сентября 2001 года. После этого было учреждено Северное командование, сфокусированное на задаче защиты территории страны.