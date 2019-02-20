Кипрская Православная Церковь не может признать главу ПЦУ Епифания Думенко и находиться с ним в евхаристическом общении.

Фото: Ромфея

Греческое издание «Ромфея» опубликовало письмо (докладную записку) иерарха Кипрской Православной Церкви в адрес Священного Синода Кипрской Церкви. Этот документ митрополит Киккский и Тилирийський Никифор подал на рассмотрение 7 февраля, накануне работы внеочередного заседания Священного Синода, которое состоялось 18 февраля. Информационно-просветительский отдел УПЦ опубликовал перевод с греческого с объяснениями заместителя главы Отдела внешних церковных связей протоиерея Николая Данилевича.

В этом письме владыка Никифор говорит о том, что с одной стороны он был не против канонической автокефалии УПЦ, но он «верил, что это все произойдет не в спешке и как-нибудь, но спокойно и со вниманием согласно православной традиции, священным канонам и вообще церковному каноническому праву Святейшей Православной Церкви… Однако, все это произошло не демократично, не синодально, но самочинно и волюнтаристски».

Далее в письме говорится о том, что патриарх Варфоломей признал отлучение, наложенное на Филарета и его последователей, и подтвердил это признание в 2016 г. на встрече с Патриархом Кириллом на предсоборном совещании Предстоятелей Православных Церквей. Также он пообещал, что будет избегать предоставления автокефалии в одностороннем порядке Церкви в Украине, и вместе с тем он неоправданно решился на провозглашение автокефалии этой Церкви.

«По моему смиренному мнению, это деяние является антиканоническим, поскольку согласно священным канонам любое наказание или отлучение или низложение снимается только тем, кто его наложил при условии, конечно же, предварительного деятельного покаяния низложенных. Кроме того, только православный Московский Патриархат, который наложил отлучение и низложение, имеет номоканоническую юрисдикцию и номоканоническое право восстановить и вернуть в лоно Православной Церкви отпавших. Но на мой взгляд другая серьезная ошибка Вселенского патриарха состоит еще и в пренебрежительном игнорировании господина Онуфрия, митрополита единственной общепризнанной Православной Церкви Украины, а также вместо этого признание в качестве митрополита Киевского и всея Украины некоего неканонически рукоположенного, не имеющего хиротонии Епифания, и предоставление ему Синодального Томоса об автокефалии, а также сослужение с ним», - пишет вл. Никифор.

Дальше митрополит Киккский обращается к Синоду Кипрской Церкви: «Подытоживая, с сожалением хочу подчеркнуть, что предоставление Вселенским Патриархом Варфоломеем автокефального статуса Церкви раскольнической группе Филарета и Епифания не только не исцелило существующий раскол в Православной Церкви Украины, а наоборот опасно углубило и ухудшило, потому что сегодня после предоставления синодального Томоса об Автокефалии мы имеем трагический феномен, когда в Украине существует одна каноническая Православная Церковь во главе с Митрополитом Онуфрием, и одна раскольническая во главе с отлученными Филаретом и Епифанием. Кроме того, явная опасность состоит в том, что уже на протяжении трех лет существует военное противостояние православного украинского народа, которое развивается в религиозное противостояние и возникает еще большая опасность, что неисцеленный украинский церковный раскол перейдет, как об этом уже говорят многие, на Тело всего Вселенского Православия и со все тем, что трагически он за собой влечет».

Митрополит Никифор говорит: «После всего сказанного я убежден, что мы не можем, как Священный Синод Кипрской Церкви, признавать, не имеющего канонической хиротонии раскольника Епифания в качестве канонического митрополита Киевского и всей Украины. Более того, с точки зрения канонов, не разрешается иметь евхаристическое общение со схизматиками и нерукоположенными».

Митрополит предлагает Синоду, чтобы избегать «принимать позицию за один или за другой патриархат, то есть ни за Константинопольский Патриархат, ни за Московский Патриархат, и это надо делать для того, чтобы не потерять возможную посредническую роль Кипрской Церкви для нахождения канонического решения».

Более того, митрополит Кикский боится, чтобы случайно «славянские Православные Церкви не стали на сторону Православного Патриархата Московского, а грекоязычные на сторону Вселенского Патриархата, потому что тогда раскол будет увековечен для большей радости врагов Вселенского Православия».

Владыка выступает с предложением созвать если не Всеправославный Собор, то Собрание Предстоятелей, чтобы найти каноническое решение этой проблемы согласно священными канонами и традиции Православной Церкви. Также он выражает надежду, что Кипрская Церковь может сыграть посредническую и примирительную роль в этом процессе.