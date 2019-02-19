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В течение пяти дней сторонники новой Православной Церкви Украины захватили четыре храма Украинской Православной Церкви на Волыни.

Как сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ, 12 февраля сторонники ПЦУ заняли Крестовоздвиженский храм села Озерцы Гороховского района. Смена замков на двери церкви состоялась за три дня до приходского собрания, на котором община должна была точно установить количество сторонников «перехода» в ПЦУ. 

15 февраля захвату подверглась еще одна церковь – Рождество-Богородичный храм села Рачин Гороховского района. После незаконного голосования территориальной общины о переподчинении церкви ПЦУ 10 февраля, здание было опечатано правоохранителями – по договоренности, до решения суда. Праздничное богослужение община совершила на церковной территории. Вскоре после службы настоятелю позвонили и сообщили, что печати сорваны, внутри храма уже находится «назначенный» на приход представитель Киевского Патриархата. Община ищет помещение для богослужений.

Также 15 февраля был захвачен Успенский храм села Озеряны Луцкого района. После незаконного решения территориальной общины о переподчинении местного прихода под юрисдикцию ПЦУ, сторонники новой Церкви при поддержке председателя сельсовета безуспешно требовали от настоятеля и прихожан, сохранивших верность УПЦ, отдать им ключи от храма. Вечером 15 февраля они пришли к церкви с флагом и срезали замки болгаркой. В здании активисты провели «ревизию», осквернив храм – ходили в алтаре. 

16 февраля подобным образом был захвачен Георгиевский храм села Пески Гороховского района. 
ForUm

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