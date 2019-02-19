Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Одесской области разоблачили в систематическом получении взяток старшего государственного инспектора одного из таможенных постов региона, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что старший смены таможенного поста требовал деньги от водителей транспортных средств на иностранной регистрации. К противоправному механизму легализации импортных автомобилей на территории Украины злоумышленник привлек посредника. Стоимость услуг таможенника в среднем составляла сто долларов США за каждый автомобиль.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников в областном центре во время получения очередной взятки в размере тысячи ста американских долларов от таможенного брокера за растаможку десяти автомобилей.

Ранее сотрудники СБУ задокументировали получение должностным лицом взятки за таможенное оформление двух транспортных средств на иностранной регистрации.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и возможной причастности других должностных лиц таможенного органа к противоправной деятельности.