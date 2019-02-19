Совет Европейского союза отнес Российскую Федерацию к постоянным нарушителям прав человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованные тезисы о приоритетах стран ЕС заседаниях ООН по правам человека.

В опубликованном документе в списке «постоянных нарушителей» прав человека вместе с Россией оказались Камерун, Мьянма, Пакистан, а также аннексированные РФ Крым, Севастополь и оккупированный Донбасс. В документе также указывается, что Евросоюз на заседаниях ООН и впредь будет призывать все государства уважать и защищать права человека, которые закреплены в конвенциях ООН и Совета Европы.

В отношении России Евросоюз продолжит следить за многочисленными пытками, исчезновениями и «внесудебными казнями». Совет ЕС знает о подобных случаях в Чечне, Крыму, неподконтрольном Донбассе, а также в ряде других стран мира, в том числе ​Бурунди, КНДР, Египте, Ливии, Мьянме, Никарагуа, Пакистане и так далее.