16 февраля сотрудники КП «Центр организации дорожного движения» установили дорожные вехи на ответвлениях полос движения на площади Победы, физически исключив парковку. Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Центр организации дорожного движения».

Ранее водители использовали эти территории для парковки, что создавало ряд опасностей. В частности, из-за припаркованных автомобиля была ограничена обзорность перекрестка для водителей, что значительно повышает вероятность ДТП. В свою очередь, сами нарушители подвергаются опасности, попадая на направляющие островки вне пешеходных переходов.

В коммунальном предприятии «Центр организации дорожного движения» также напоминают водителям, что за ТЦ «Украина» расположен многоуровневый паркинг, который обычно не заполнен.