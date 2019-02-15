В НАТО начали готовиться к миру без ядерного соглашения с Россией.

Какими должны быть действия Альянса, если через полгода – как и запланировано –прекратится действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД)? Этот вопрос 13-14 февраля в Брюсселе обсуждали министры обороны стран-союзников.

Неопределенность, вызванная подрывом соглашения Москвой, подняла на поверхность такие понятия, как холодная война и гонка вооружений.

У членов Альянса есть все основания для беспокойства. «Россия продолжает нарушать Договор о РСМД, разворачивая новые ракеты средней дальности, способные нести ядерный заряд – ракеты SSC-8. Эти ракеты трудно обнаружить, они мобильны и могут достигать европейских городов», – пояснил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

А самое главное, как отмечают в НАТО – то, что новая реальность снижает барьер для использования ядерного оружия.

Единство прежде всего

Прекращение ядерного соглашения между США и Россией несет угрозу прежде всего европейским странам, ведь все страны Европы превращаются в мишени для до сих пор запрещенных ракет.

Тем не менее, на встрече в Брюсселе все страны НАТО выразили полную поддержку решению Штатов выйти из Договора – хотя и оставили Кремлю возможность сделать шаг назад.

Несмотря на отсутствие признаков того, что Россия намерена уничтожить запрещенные ракеты, пусковые установки и связанное оборудование, как того требует договор, Альянс попытался направить Москве сигнал о нежелании обострять ситуацию зеркальным ответом.

НАТО не будет отвечать по принципу «ракета за ракету», «ущерб за ущерб», заверил генсек.

Несмотря на то, что соглашение – американское, а не «натовское», союзники единодушно поддерживают действия Штатов в вопросах ДРСМД еще со времен холодной войны. В 1987 году все члены Альянса поддержали только что подписанный договор, запретив все вооружение среднего радиуса действия.

Они остались единодушными и когда администрация Барака Обамы почти шесть лет назад выразила свою обеспокоенность нарушением этого договора со стороны россиян. В декабре прошлого года все союзники согласились, основываясь на собранных их разведками данных, что Россия действительно производит ракеты, нарушающие договор.

Единство сохранилось и в начале февраля, когда США объявили, что начнут процесс выхода, если Россия не вернется к соблюдению договора. Несмотря на то, что под потенциальный ядерный удар попадает именно Европа, сопротивления или недовольства решением США не последовало ни от одной из стран-членов Альянса.

Баланс между силой и миролюбием

Чего так и не появилось после заседания, так это уверенности в том, не появятся ли в Европе новые ядерные ракеты, способные уравновесить российский военный потенциал. Словам Столтенберга о том, что Альянс воздержится от наращивания вооружения по принципу «ракета за ракету», противоречит позиция отдельных союзников – тех, кого российская угроза касается больше всего.

Да и у самого генсека нет окончательной уверенности в том, каким будет ответ НАТО. «У нас есть широкий круг возможных ответов, но об этом говорить еще рано», – отметил он после заседаний с руководителями оборонных ведомств.

Одной из первых на решение США отреагировала Польша. Глава польского МИД Яцек Чапутович заявил, что размещение американских ядерных ракет в Европе было бы в интересах континента, если Россия продолжит свое агрессивное поведение. Впрочем, в Варшаве скорректировали свою позицию, подчеркнув, что все будет зависеть от согласованного решения на уровне блока. Не в последнюю очередь – потому, что такое заявление было сдержанно воспринято в Альянсе.

«У НАТО есть определенные решения о том, что мы намерены делать и что – нет. То, чего Польша требует для защиты, мы будем обсуждать при более детальном изучении российской угрозы», – сказал высокопоставленный чиновник Альянса, отвечая на вопрос «Европейской правды».

Вместе с тем Альянс осознает риск подать неверный сигнал россиянам слишком мягкой реакцией.

Как отметил генсек, Альянс должен найти «баланс между тем, чтобы быть сильным и твердым и не обострять ситуацию без необходимости».

Ведь главное отличие в отношении к ядерному оружию между США и Россией заключается в том, что первые рассматривают его как средство предупреждения войны, а последняя – как средство ее ведения, говорят в НАТО.

Вызов для Украины

НАТО, конечно, рассматривает предложения о том, каким образом привлечь к механизму контроля над вооружениями не только Россию и США.

«Мы видим, что Китай, Индия, Пакистан и Иран разрабатывают и используют оружие среднего радиуса действия. Следовательно, есть основания искать, как достичь договора, охватывающего не только Россию и США», – сказал генсек.

К тому же отмена соглашения между РФ и США касается не только ядерных держав. Есть последствия и для Украины: после прекращения действия ДРСМД у Киева появится легальное право размещать на своей территории ракеты, способные достичь Москвы, а также самим разрабатывать такое оружие.

О таком праве накануне встречи министров НАТО заявил глава МИД Украины Павел Климкин. По его словам, Киев как участник договора вследствие его прекращения получает свободу возобновить разработку, испытание и развертывание баллистических и крылатых ракет дальностью от 500 до 5500 км.

Впрочем, это заявление пока не привлекло внимание Альянса.

Несколько собеседников среди чиновников Альянса признались, что вообще не слышали этого заявления, и сходу не могли найти слов для комментария.

«Какие бы решения не приняла Украина в будущем, ее обязательства по соглашению будут выбором Украины», – сказал один из представителей блока.

Министр обороны Украины Степан Полторак, который принял участие в неформальной встрече всех глав оборонных ведомств НАТО, организованной Великобританией специально для Украины, заявил, что на ней также не обсуждали заявление Климкина.

«Мы работаем сегодня над теми возможностями, которые у нас есть. Мы разрабатываем противокорабельную ракету, работа над которой в этом году должна быть завершена. Она будет как морского базирования, так и сухопутного, она будет мобильной и достаточно эффективной для того, чтобы сохранить морское побережье и обеспечить наши интересы в Черном море», – сказал министр.

В то же время в Брюсселе предполагают, что попытка Киева реализовать эти намерения могла бы привести к эскалации войны с Россией и непредсказуемым шагам с ее стороны.

«У НАТО, конечно, есть предостережения по этому поводу. Политическое заявление министра-политика – это одно дело, работа ведомства – совсем другое. Мы не только свою позицию четко изложили перед нашими союзниками. Обсуждение продолжается, в частности здесь, в НАТО», – рассказал на полях встречи постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко.