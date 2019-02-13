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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Херсонской области контрабандное перемещение сильнодействующего ядовитого вещества (ртуть) с территории нашего государства в одну из соседних стран, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что местный житель пытался незаконно переправить через государственную границу двенадцать килограммов ртути. За рубежом делец планировал продать «товар» за двенадцать тысяч долларов США.

Правоохранители задержали злоумышленника в пункте пропуска «Кучурган» Южной таможни при попытке противоправного перемещения ртути, которую он спрятал в резиновой грелке.

Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с пограничниками во процессуальным руководством прокуратуры.
ForUm

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