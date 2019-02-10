Сотрудники Службы безопасности Украины установили, что спецслужбы РФ и подчиненные им «МГБ ЛНР/ДНР» осуществляют поиск исполнителей, которые за 2 тысячи долларов США готовы совершить поджоги культовых сооружений УПЦ МП, сообщает пресс-центр СБУ.

По даны спецслужбы, при условии предоставления в качестве отчета видеозаписи преступных действий, злоумышленник пообещал прислать две тысячи долларов США на карточный счет, открытый в одном из украинских банков.

«Алгоритм действий, предложенных иностранной спецслужбой выглядел следующим образом (на языке оригинала): «Нарисовать на месте любой из предложенных символов; начать съемку, снять темноту и момент возгорания. Снять секунд 10 горения. Дотла жечь не обязательно, главное, чтобы здание храма начало гореть. Объект любой. На выбор. Обязательно Московский патриархат. На акцию телефон брать без сим-карты, в момент съемки поставить телефон в «авиа режим», чтоб труба не засветилась на каком-нибудь вай-фае», –говорится в сообщении.

Службой безопасности Украины уже пресечена попытка привлечения гражданина Украины к совершению по заказу российской стороны такого преступления. Однако вербовочная деятельность иностранной спецслужбы продолжается. В связи с этим СБ Украины призывает граждан быть бдительными и в случае получения подобного рода «заказов» безотлагательно информировать отечественную спецслужбу.