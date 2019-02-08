Готовые образцы для заявлений о переходах в Православную Церковь Украины раздают председателям сельских территориальных общин на Ровенщине.

Фото: УПЦ

Как рассказывают священнослужители Полесской епархии УПЦ, заранее приготовленные бланки заявлений об изменении конфессиональной принадлежности православного прихода рассылают председателям сельских территориальных общин.

«На Ровенщине в последнее время по инициативе местных властей образуются инициативные группы, которые посещают собрания территориальных общин и подстрекают население к изменению конфессиональной подчиненности местных приходов», - рассказали в епархии.

Несмотря на то, что такие действия не приносят результата, и верующие УПЦ в подавляющем большинстве остаются верными своей Церкви, возмущение общественности вызвал тот факт, что к агитации за переход в ПЦУ активно приобщают председателей РГА и поселковых территориальных общин.

Такие действия является умышленным нарушением украинского законодательства в сфере государственно-церковных отношений.

В регионе православные общины обращаются в правоохранительные органы с заявлениями о массовых нарушениях права на свободу совести и свободное избрание религиозной организации, которые происходят при попустительстве местных чиновников.

Как сообщалось, недавно Винницкая областная полиция официально обратилась к чиновникам с разъяснением о недопустимости их вмешательства в деятельность религиозных общин.

«Полномочия сельских, поселковых, городских советов определены в главе 11 Конституции и разделе 2 Закона, к ним не относится решение вопросов по организации деятельности религиозных общин», - говорится в обращении, опубликованном на сайте Национальной полиции.

Исходя из этого, все решения, которые принимают на собрании территориальной общины по религии, являются незаконными и не могут быть выполнены, пояснили в полиции.

В полиции также подчеркнули, что вмешательство территориальной общины в деятельность религиозных организаций является нарушением ст. 11, 35, 37 140 Конституции Украины, в связи с чем некоторые должностные лица могут быть привлечены к ответственности согласно ст. 161, 178, 179, 180, 341 Уголовного кодекса Украины.