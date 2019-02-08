Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в получении взяток старшую смены одного из отделов ГПСУ Мукачевского пограничного отряда.

По данным пресс-центра СБУ, злоумышленница наладила механизм получения неправомерной выгоды за содействие незаконной переправке сигарет через государственную границу. За «вознаграждение» в более тысячи долларов она обещала предоставить местному жителю информацию о времени и месте пребывания пограничного наряда.

Правоохранители задержали женщину согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в одном из населенных пунктов области после получения почти 700 долларов – второй части взятки.

В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению правонарушителя проводилась совместно с внутренней безопасностью Госпогранслужбы под процессуальным руководством военной прокуратуры Ужгородского гарнизона.