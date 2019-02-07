На Закарпатье представили копию Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви, сделанную специально для этого региона.

Фото: Укринформ

Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает Укринформ.

«Копия Томоса, которую мы сегодня презентуем в атриуме Закарпатской ОГА, была сделана по моей личной просьбе в Киеве. Дело в том, что Закарпатье - отдаленный регион от Киева, и не каждый закарпатский верующий может себе позволить пойти в Малую Софию посмотреть на оригинал Томоса, который сейчас там находится постоянно», - отметил епископ ПЦУ Варсонофий.

Поэтому, по словам епископа, копию Томоса представили общественности в облгосадминистрации, а дальше ее повезут в каждый приход Закарпатской епархии ПЦУ. В то же время в регионе ожидают также оригинал документа. По словам епископа, закарпатцы надеются, что Томос «допутешествует» и к ним.