На первом Синоде Православной Церкви Украины, который прошел 5 февраля в Софии Киевской, «битва за портфели» длилась весь день до позднего вечера, однако так и не удалось решить вопросы перераспределения полномочий на «низовом уровне».

Фото: ПЦУ

В итоге «был установлен порядок наименования епархий в случае, если эти наименования дублируются – в таком случае епархия именуется в соответствии с двойным титулом архиерея», пишет издание «Страна».

При этом «религиозные организации, входившие в состав каждой епархии по состоянию на 15 декабря 2018 (день проведения Объединительного собора ПЦУ – "Страна"), остаются в составе соответствующей епархии». Это означает, что если на одной и той же территории до объединения действовало две епархии – от УПЦ КП и УАПЦ, то тот же порядок остается и теперь. То есть на каждой территории действует по два епископа, что является вопиющим нарушением канонов Православной Церкви, сообщает издание.

Отдельно на Синоде ПЦУ был рассмотрен «организационный вопрос Винницкой епархии». На сегодняшний день в Виннице и окрестностях теперь действуют даже не два, а три епископа ПЦУ.

«Бывший канонический архиерей Симеон, очевидно, не желает и далее попирать каноны. На это указывают и жалобы его коллег по ПЦУ – бывшего митрополита Винницкого УАПЦ Романа и бывшего архиепископа Винницкого УПЦ КП Михаила. Симеон не допускает их к сослужению во взятом им под контроль кафедральном соборе и к тому же сам служит там не на украинском, а на церковнославянском языке», - сообщает «Страна» со ссылкой на свои источники.

Однако решение по «винницкому организационному вопросу» пока не вынесено.