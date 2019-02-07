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Министр национальной обороны Габриэл Леш заявил во вторник, что Румыния сталкивается в Черноморском регионе с рядом вызовов со стороны России, на которые она может ответить только тесно сотрудничая с союзниками, сообщает «Европейская правда».

«Мы хотели бы использовать термин «вызовы», а не «угрозы» со стороны России, поскольку мы не говорим об угрозах, которые влияют на безопасность Румынии в это время, но мы говорим о вызовах, к которым Россия привыкла в последний период», - отметил он.

По его словам, «мы столкнулись в Черноморском регионе с рядом вызовов, на которые мы можем ответить только работая в тесном сотрудничестве с нашими союзниками, в частности усиливая трансатлантические отношения с Соединенными Штатами», - сказал Леш.

«Мы должны держаться тихо и спокойно, потому что мы сейчас не обсуждаем прямые угрозы для Румынии. Есть аспекты, связанные с тем, как Россия работает не только в нашей стране. Мы говорим о Балканах, обо всем восточном фланге, о странах Балтии и др. Есть вопросы, которые мы должны воспринимать более серьезно и смотреть, как нам удается защитить себя в нашей стране», - сказал Леш.

Бухарест и ранее заявлял, что Москва за последний год значительно нарастила количество провокаций в Черном море.

 
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