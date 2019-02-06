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В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали боевика террористической организации «ДНР».

По данным пресс-службы СБУ, в августе 2015 одессит присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов, где занимал должность стрелка-зенитчика и участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

В мае 2016 злоумышленник покинул ряды боевиков и вернулся в Одессу. По информации СБУ в это время боевик занимался незаконным изготовлением оружия.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас боевик активно сотрудничает со следствием и дает показания о преступлениях пророссийских террористов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Продолжаются следственные действия.
ForUm

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