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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Краматорске информатора боевиков террористической организации «ДНР», сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники Управления СБУ в Ривненской области установили, что местный житель собирал сведения о перемещении украинской военной техники в одном из районов города. Полученную информацию злоумышленник передавал участникам незаконных вооруженных формирований. Следователи СБУ задокументировали факты противоправной деятельности пособника боевиков.

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фигуранту дела объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование.
ForUm

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