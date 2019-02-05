При вхождении в должность главы ПЦУ не было делегаций Поместных Церквей - они не признали автокефалию.

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Эксперты полагают, что украинская сторона может лишиться Томоса – и, такой опыт у Константинопольского Патриарха уже есть, сообщает «Голос.ua».

Политолог Елена Дьячеко отмечает: «Никто из Поместных Православных Церквей не прислал ни делегацию, ни поздравления к интронизации Епифания. Православие не признало ПЦУ ни православной, ни Церковью. Зато были римо-католики, греко-католики и политики».

Кроме того, Дьяченко высказала мнение, что инициированный президентом Томос об автокефалии ПЦУ не дает электорального эффекта, а лишь раскалывает общество по религиозным предпочтениям. Ведь большая часть православных автокефалию от Константинополя не поддерживает.

Дьяченко допустила: «Похоже, реализация предвыборного проекта «Томос» работает, скорее, против его электорального результата, чем на него».

Во время интронизации предстоятеля УПЦ Софийская площадь была пуста. Политолог Павел Рудяков считает, что организацией массовых мероприятий не занимались намеренно. По его мнению, церковная риторика власти ослабевает.

«Проект ПЦУ был заведомо обречен на непризнание. Кроме того, к нему скоро пропадает интерес, так как весь церковный тезис вышел из зоны интереса кандидата в Президенты Петра Порошенко. К проекту ПЦУ будет ослаблено внимание и пойдет вялотекущий процесс»,- прогнозирует Рудяков.

Он отметил отсутствие на мероприятиях связанных с Томосом главы Киевского патриархата Филарета. Во время интронизации Епифания Филарета не было из-за проблем со здоровьем (запретили врачи). Но Глава УПЦ КП также не был в Стамбуле на получении Томоса. А 7 января, когда Петр Порошенко с Епифанием вместе внесли Томос в Софийский собор, Филарет тоже отсутствовал. Он в это время служил литургию во Владимирском соборе.

Политолог Алексей Якубин ранее отмечал неуверенность власти в Томосе от Константинополя. Ведь до сих пор остается неизвестным содержание договора, подписанного Петром Порошенко и патриархом Варфоломеем 3 ноября. Эксперты допускают, что Константинополю обещано имущество, что может не устраивать Киевский патриархат.

А если условия договора не будут выполнены, украинская сторона может лишиться Томоса, считают эксперты.

«Такой опыт у Константинопольского Патриарха Варфоломея уже есть. Например, Западноевропейскому экзархату русских приходов в 1999 году он дал Томос, а в 2018 году его отобрал», - говорит политолог.