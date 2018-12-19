Конгресс США в январе 2019 года заслушает информацию о выделении Украине 125 млн долларов военной помощи. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в ходе встречи со спикером Верховной Рады Андреем Парубием, сообщает пресс-служба ВР.

«Мы поддерживаем стремление Украины к укреплению боеготовности Вооруженных сил для ответа на российскую агрессию», – отметил Волкер.

Он также высоко оценил принятие законов о разминировании, поскольку это влияет на жизнь людей в восточных регионах, подготовку закона о закупках в оборонном секторе.

Специальный представитель сообщил, что в январе следующего года в Конгрессе США будет заслушиваться информация о выделении 125 млн долл. военной помощи Украине – половины помощи на следующий год.

«У Америки есть желание поддержать Украину в ее намерениях укрепить оборону на море, береговой линии и воздушной обороны», – сказал он и отметил, что принятие закона о продаже военного оборудования станет сигналом не только для налогоплательщиков в США, но и для европейских стран.