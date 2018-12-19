Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск презентовал первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом. Об этом Маск написал в Twitter.

«Tesla в тоннеле @boringcompany с колесным механизмом, который втягивается и превращает машину в рельсовый поезд и обратно», - написал бизнесмен.

Маск также отметил, что так можно использовать не только Tesla, но и другие электрокары, сообщает Укринформ.

По словам изобретателя, в тоннеле можно безопасно ездить на скорости свыше 150 миль/час. С такой скоростью это ощущается как телепортация в черте города.

Как сообщалось, Маск сначала анонсировал открытие тоннеля на 10 декабря, но затем сообщил о задержании на 8 дней.