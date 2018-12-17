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Европейский Союз намерен в начале 2019 отправить в Украину миссию по оценке нужд регионов, пострадавших от агрессии Российской Федерации в Азовском море. Об этом говорится в совместном заявлении Европейского Союза и Украины по итогам проведения пятого заседания Совета ассоциации сегодня в Брюсселе, сообщает УНИАН.

«Совет ассоциации призвал Россию немедленно вернуть захваченные украинские суда и освободить 24 задержанных военнослужащих, а также обеспечить беспрепятственное и свободное прохождение через Керченский пролив в Азовское море и из него в соответствии с международным правом», - говорится в заявлении.

В этой связи сказано, что Европейский Союз будет продолжать внимательно отслеживать ситуацию и настроен действовать определенным образом в тесной координации со своими международными партнерами.

«Совет ассоциации обсудил возможности предоставления направленной помощи ЕС региону Приазовья. ЕС выражает готовность принять меры для усиления дальнейшей своей поддержки, в частности в интересах пострадавших регионов Украины. В этом контексте ЕС планирует направить миссию с целью проведения оценки в Украину в начале 2019 года», - говорится в заявлении.

Напомним, Европейский парламент призвал страны-члены и руководящие органы ЕС закрыть европейские порты для российских судов, идущих из Азовского моря, и ввести санкции против Российской Федерации за агрессию в Керченском проливе и Азовском море.
ForUm

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