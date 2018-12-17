Блокада РФ украинских портов наносит большой вред не только Украине, но и экономикам других стран. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совместной пресс-конференции с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Фредерикой Могерини, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Это грубое нападение РФ против нашего флота и наших моряков. Украина никаких провокаций не осуществляла. И именно наши военные находятся в России за решеткой. Все остальное - очередные попытки РФ оправдать свою дикость. Посоветовал бы российским чиновникам сделать все возможное для освобождения моряков и обеспечения мира», - сказал Гройсман.

Его поддержала Могерини. «Нет оправдания использованию военной силы России к украинским кораблям. Это наша объединенная и твердая позиция. Мы твердо поддерживаем Украину, настаиваем на выполнении Минских соглашений и будем продолжать гуманитарные программы для мирного населения», – отметила она.

Глава правительства подчеркнул, что действия России, как военные, так и экономические - прежде всего в контексте блокады украинских портов - наносят большой вред не только Украине, но и экономикам других стран.

«В Азовском море сегодня только 10% судов с украинским флагом. Остальные - под флагами, в частности, ЕС. Россия блокирует суда других стран, нарушая все нормы и наносит ущерб экономикам. Зеркальные действия наших партнеров относительно судов с флагом РФ были бы справедливым ответом», - отметил Гройсман.

Он отметил, что политику санкций надо продолжать. «Украина не желает вводить санкции ради санкций. Санкции - это наказание за нарушение законности и демократии. Независимо от того, как называется страна-агрессор. Снять санкции с агрессора во время продолжения агрессии - это подписаться под нарушением международного права, в человекоубийстве», - сказал премьер-министр.

Напомним, Европейский парламент призвал страны-члены и руководящие органы ЕС закрыть европейские порты для российских судов, идущих из Азовского моря, и ввести санкции против Российской Федерации за агрессию в Керченском проливе и Азовском море.