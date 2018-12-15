Венгерская полиция задержала 51 человек в связи с демонстрациями в Будапеште против новых изменений в трудовом кодексе в среду и четверг.

Такую информацию предоставили правоохранители, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Daily Hungary News.

По данным полиции, в среду были задержаны 35 демонстрантов и 13 из них взяли под стражу, еще 16 задержаний состоялись в четверг.

Также сообщается, что в первый день пострадали девять полицейских, а во второй - пять.

В полиции добавили, что протестующие полностью разбили восемь полицейских машин.

Оппозиционные партии призвали полицию выпустить всех, кто был «безосновательно арестован» во время демонстраций. Они заявили, что полиция незаконно задержала несколько мирных демонстрантов, а также некоторых прохожих, которые не участвовали в демонстрациях.

Протесты в Венгрии на этой неделе активизировались после того, как 12 декабря парламент принял изменения в трудовое законодательство. Закон, которые критики называют «законом о рабстве», предусматривает увеличение максимального количества сверхурочных часов работы в год с нынешних 250 до 400.