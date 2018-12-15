также в разделеРелигия
АП не допустила к участию в Соборе архимандрита УПЦ Кирилла Говоруна 39
В Виннице неизвестные молодчики отобрали ключи от Кафедрального собора УПЦ 29
Усик ответил радикалам: Я стану на сторону своей веры 5382
Митрополит Онуфрий наградил талантливую молодежь и известных украинцев 204
Священник Агапит: Сотрудник СБУ предложил проследовать в Киев на разговор 20
Епископа УПЦ под охраной доставляют «на разговор с Президентом» сотрудники СБУ 254
Верующие УПЦ молились возле Рады о невмешательстве власти в дела Церкви 25
Пуля быстрее кулака - Корчинский пригрозил Усику за поддержку УПЦ 337
В УПЦ заявили, что не планируют протестов против Объединительного Собора 20
Западноевропейский экзархат просит РПЦ о каноническом признании 44
Первое богослужение Вселенского патриархата в Андреевской церкви возмутило сторонников томоса 158
Митрополит Антоний: Истинную Церковь не перепутать с фальшивкой 33
В РПЦ призвали не проводить Объединительный собор в Украине 68
Усик заявил, что в случае захвата Лавры станет на сторону монахов 66
Народные депутаты просят признать незаконным обращение Порошенко о Томосе 93
В Киеве митрополит УПЦ благословил волонтеров перед началом духовной миссии на Восток Украины 45
На Тернопольщине сторонники УПЦ и УАПЦ подрались прямо в церкви 120
Архиереям Донбасса вернули пропуски через линию разграничения 25

Посольство США рекомендует американцам в Украине в субботу, 15 декабря, избегать массовых скоплений людей и демонстраций возле религиозных сооружений в связи с проведением в Киеве Объединительного собора. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства США в Украине, передает «Корреспондент».

В частности, согласно информации посольства, ожидаются массовые акции религиозных мест по всей стране.

«В субботу, 15 декабря, состоится голосование, связанное с автокефалией для украинской православной церкви, в Соборе Святой Софии в Киеве (ул. Владимирская, 24). В этом районе ожидается огромная толпа людей. Масса людей и протесты также ожидаются возле других религиозных мест по всей стране», – говорится в сообщении.

Американские дипломаты призывают быть готовыми к более усиленному присутствию полиции, чем обычно это бывает, а также к перекрытию улиц, ограничениям и обыскам.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

52
Теги