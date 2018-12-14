Владимир Путин, наверное, грызет локти. Четыре года назад он мог развязать войну и захватить большую часть Украины за несколько недель. Однако, веря в то, что украинцы якобы «искусственная» нация во главе с «фашистами», он ждал, что соседняя страна развалится и без российского вторжения. И вот сегодня украинцы каждый день демонстрируют противоположное и доказывают свое желание навсегда избавиться от влияния России. Военное вторжение может быть единственным, что остановит этот неизбежный процесс. Однако, такой поступок очень рискованный, потому что он может привести к распаду самой России, пишет в статье для Atlantic Council профессор политологии Университета Рютгера в Нью-Арке Александр Мотыль.

«Что же делать Путину? Он оказался между молотом и наковальней. Большая или малая война не в интересах России. Но она вероятна, потому что Путин хватается за нее как за соломинку для сохранения собственной легитимности, которая развеивается. Как и все ни на что не способны и непопулярные диктаторы, Путин, вероятно, чувствует, что война с Украиной может отвлечь россиян и спасти его режим», - пишет эксперт.

Вместе с тем, воевать с Украиной будет очень не просто. Несмотря на то, что у российской армии есть арсеналы, которые больше, чем украинские, Вооруженные силы Украины теперь уже не слабый игрок, которым они были в 2014 году, когда боеспособными были едва 6 тысяч солдат. Полномасштабное вторжение 80-тысячного контингента России и 500 ее танков, которые она разместила вдоль украинской границы, приведет к кровавой бойне, в которой погибнут десятки тысяч мирных этнических украинцев и русских и еще столько же украинских и российских солдат. Запад ответит расширением поставок оружия для Украины, введет жесткие санкции, отрезав Россию от системы SWIFT и уничтожит проект построения «Северного потока-2». Даже хуже, шок для российской экономики и общества от не такой уж и победоносной и совсем не быстрой войны очень вероятно заставит элиты мобилизоваться против Путина. А население может выйти на массовые протесты.

Россия под руководством ее нынешнего автократа, по мнению автора, точно не стабильна. Нынешний режим опирается на причудливую коалицию ситуативных союзов интересов: его советников, сил принуждения, олигархов и организованной преступности. Ни одна из этих группировок не имеет заинтересованности в сохранении Путина. Они играют в игру за собственный достаток. И когда система потеряет свою твердость, все они, как положено в мире мафии, соскочат с корабля и повернут свои мечи против бывшего покровителя.

Российские народные настроения не такие уж и постоянные, как показали недавние протесты против решения Кремля поднять пенсионный возраст. Россияне хотели захватить Крым, но они точно знают, что сохранение оккупированного полуострова на плаву – это долговременные затраты, которые российская экономика может и не выдержать. Первоначальный энтузиазм россиян по оккупации восточной части Донбасса тоже испарился, поскольку они поняли, что регион – «бесполезная адская дыра», которая будет только опустошать кошелек. Никто в России не готов воскликнуть, что король голый. Но количество серьезных российских аналитиков, которые верят, что Путин ведет страну в тупик, увеличивается. Усугубляет проблему еще и тот факт, что Путин совершил глупость, решив расширить российскую грубую силу еще и на Сирию и Африку, поставив РФ в похожую ситуацию, в которой был СССР во времена Леонида Брежнева. Не способная к инновациям экономика в состоянии застоя, размер которой мизерный по сравнению с американской, не может поддерживать агрессивную внешнюю политику. Россия, как и СССР, - это хрупкое, слабое и раздутое государство, которое может распасться от очередного потрясения. Большая война против Украины может быть таким потрясением. Путин точно верит, что Россия – сильная и стабильная.

Он наверное думает, что все неприятности, с которыми он имел дело на протяжении последнего десятилетия, появились из-за невезения или какого-то зловещего вмешательства Запада в естественное состояние вещей. Перспектива того, что «хорошая победоносная война» может на самом деле оказаться катастрофой, за пределами его восприятия. Даже наоборот, голоса, которые будут говорить о мрачных перспективах, могут даже убедить его в том, что «наступление зла» началось и ему срочно нужно нанести удар первым.

«Мы не знаем, как престарелый российский диктатор отреагирует. Мы можем указать на длинный список ошибок, которые он совершил, пытаясь удержать Украину внутри российской сферы влияния. Именно ошибочная и глупая политика Путина привела к началу Майдана, укрепила украинцев и усилила их самоидентичность, подтолкнула их к проведению неприятных реформ и поисков способов интегрироваться с Западом. Современная Украина, в значительной мере, побочный продукт глупости Путина», - говорится в статье. Автор признает, что отвергать возможность массового российского вторжения в Украину нельзя из-за большого скопления сил возле украинской границы, непредсказуемости и склонности Путина делать ошибки.

Собственно, именно потому, что вторжение не имеет смысла для России, оно настолько вероятно для российского автократа. Не менее вероятными автор называет возможные попытки Москвы проложить сухопутный коридор в Крым или захватить подконтрольную Киеву часть Донбасса. Проблема таких сценариев очевидна. С одной стороны ограниченные атаки никак не помогут укрепить легитимность и популярность Путина. Их вряд ли можно назвать «быстрой маленькой войной», которая принесет «вечную славу матушке России». А с другой – даже ограниченное наступление будет очень рискованным. Украина будет отбиваться. А Запад точно отреагирует жестко.

Отбив атаку, украинские войска могут продолжить обстрел оккупированных Россией территорий. В результате ограниченное вторжение очень быстро может перерасти в большую и изнурительную войну. А все последствия такого сценария описаны выше. Опять же, рациональные аргументы не обязательно убедят Путина. Его решение атаковать или не атаковать Украину будет зависеть не от того, хорошо это для России или нет, а от того, хорошо ли это для него лично.

«Сравнений с последними годами Гитлера не избежать. Даже когда Германия пылала в огне, он вопреки рациональности верил в неоспоримую победу. Единственная вещь, которая остановила его, - это грубая сила», - говорится в статье.

Мораль для политики в отношении России под руководством Путина очевидна. Украина должна вооружаться и быть начеку, никогда не доверяя российскому автократу или его приспешникам. Но при этом ей стоит оставаться открытой для сделки, которую действительно можно будет выполнить. Украинцам нужно продолжать то, что они делали последние годы: проводить реформы, расти экономически и оставаться демократической страной. Запад в свою очередь должен поддерживать Украину неуклонно. Потому что она – единственное, что стоит между западными демократиями, нерациональнистю Путина и крахом России.