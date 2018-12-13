В среду, 12 декабря, агрессивно настроенные националисты в масках и в камуфляжной форме ворвались в помещение, разломали мебель и технику и избили сотрудников. Партия связывает нападающих с властью, которой не нравятся заявления РАЗУМНОЙ СИЛЫ о необходимости восстановления мира на Донбассе, и быстро растущее число сторонников партии.

Об этом заявил Глава политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Александр Соловьев во время пресс-конференции в информационном агентстве ГолосUA.

«Действующая власть руками своих карманных банд зачищает предвыборное поле от критиков режима. Мы защищаем людей от правового беспредела, мы требуем восстановить мир на Донбассе, где живут миллионы простых украинцев, мы требуем восстановления порядка в Украине и достатка для всех граждан. Власть боится прекращения войны на которой она наживается. С этим мы связываем нападение. Правоохранители будет бездействовать, как и раньше из-за давления властей. Поэтому, часть нападающих мы уже идентифицировали сами, оставшихся идентифицировать также не составит труда. Они все будут привлечены к уголовной ответственности», - заявил лидер партии.

Он отметил, что власть поддерживает разгул неонацистского бандитизма в стране. Так, это далеко не первое нападение на активистов и сторонников РАЗУМНОЙ СИЛЫ, которые требуют восстановления мира на Донбассе. «Мы взяли на себя обязательства перед избирателями, которые нас поддерживают. Мы прекрасно осознаем, что обращаться к власти за восстановлением закона и порядка – бессмысленно, а видим выход только в активной политической борьбе за интересы людей. Как бы нам ни противодействовали, как бы ни угрожали, наши ряды крепнут и растут», - отметил А.Соловьев.

Во время нападения пострадало 5 человек. Пострадавшие сотрудники офиса рассказывают: нападающих было более десяти человек. Они жестоко избивали всех, кого смогли найти, прямо на рабочих местах. Среди пострадавших – политический консультант партии Андрей Бодров.

«Поддержка партии стремительно растет, и мы становимся преградой для тех, кому мешают наши стремления к миру, наши политика предотвращения раскола в стране и возрождения экономики. Мы работали в кабинете, услышали шум, крики. Я вышел посмотреть, в чем дело, и тут же получил град ударов. Люди в камуфляжной форме и балаклавах набросились на меня, добивая уже в коридоре. Это нападение – очередная попытка убрать нас с политической арены. Но мы будем работать еще более активно, наперекор всем, у кого в руках админресурс и вот такие молодчики, готовые крушить и убивать», – прокомментировал Андрей Бодров.

Пострадавшего от нападения неонацистов политконсультанта Андрея Бодрова обследуют медики 12 декабря 2018.

Спикеры подчеркнули: сегодня украинское общество буквально захлестнул воинствующий национализм, который неизбежно подведет страну к пропасти. Власть не контролирует парамилитаристские организации, которые творят, что хотят, не боясь наказания. И официальная пропаганда их только подначивает.

Напомним, РАЗУМНАЯ СИЛА стала первой партией, которая за время конфликта на Донбассе поехала встречать с мирными гражданами так называемых ЛДНР. После поездки на неподконтрольные Украине территории партия запустила подписную кампанию «Народной декларации о мире», которую на данный момент уже поддержало порядка 700 тысяч человек. Европейские парламентарии активно поддержали действия партии и осудили нападения националистов на офисы партии, которые произошли летом 2018 года.