Усиление присутствия НАТО в Черном море позволит предотвратить дальнейшее обострение напряженности и обеспечить безопасность в регионе. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Мы имели четкое общее видение того, что происходит. РФ открыто осуществила акт агрессии против Украины в нейтральных водах Черного моря. Очень благодарен, что НАТО поддерживает Украину», - сказал Порошенко.

«Усиление НАТО, как мы согласились, постоянного присутствия в Черном море необходимо, чтобы предотвратить дальнейшее обострение напряженности и обеспечить безопасность в регионе. Это то, что нам сейчас нужно. И мы были бы благодарны, если бы была основана миссия НАТО по мониторингу за воздухом и морем», - подчеркнул Президент.

По словам Главы государства, Украина также будет благодарна за установление регулярных обменов информацией с НАТО, чтобы обеспечить лучшую общую ситуационную осведомленность в Черном море и во всем регионе. По его словам, важно, чтобы Украина также приняла участие в региональной программе безопасности воздушного пространства (RASP).

Генсек НАТО в свою очередь отметил, что во время переговоров с Президентом Украины состоялась обстоятельная дискуссия по поводу помощи Украине и агрессивных действий России на Черном море. «Мы очень обеспокоены повышенным напряжением в Азовском море и прилегающих водах. Российской атаке на украинские корабли и моряков нет оправдания», - отметил он.

«Мы призываем Россию немедленно освободить всех моряков и корабли, а также обеспечить свободу навигации, в том числе свободный доступ в украинские порты в Азовском море. Мы строго осуждаем незаконную аннексию Крыма Россией. Мы ее не признаем и не будем признавать. Построение Керченского моста – еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», - заявил Столтенберг.

«Мы также оказываем поддержку Украине в вопросах улучшения возможностей ВМС, логистики и кибербезопасности. В ответ на агрессивные действия России, НАТО усилило свое присутствие в Черном море за последние несколько лет. И мы продолжим оценку наших позиций в регионе», - также отметил Столтенберг.

Генеральный секретарь Альянса поблагодарил Порошенко за позицию Украины и действия украинских военных в рамках международного права при нападении российских военных на украинские корабли в Керченском проливе. «Господин Порошенко, я очень ценю силу и выдержку, которые продемонстрировала Украина во время событий в Азовском море. Эскалация не в интересах любой из сторон», - отметил он.