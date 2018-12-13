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Североатлантический альянс в ближайшие недели намерен передать украинским военным оборудование для защищенной связи.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко в штаб-квартире НАТО, сообщает  «Европейская правда».

«Я только что сообщил Президенту Порошенко, что мы доставим оборудование защищенной связи для украинской армии до конца года», - заявил он.

Генсек подчеркнул, что этот шаг станет одним из проявлений реакции на российскую агрессию в Черном море, напомнив, что Альянс уже оказывает помощь ВСУ через трастовые фонды, в том числе через фонд, который занимается реформой коммуникационной системы украинской армии.

Столтенберг повторил, что НАТО единогласно осуждает российскую агрессию. «Не может быть оправдания использованию силы против украинских моряков и кораблей. Россия должна безотлагательно освободить моряков и вернуть захваченные корабли», - заявил он.

 
ForUm

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