12 декабря в Киеве неонацисты разгромили офис центрального аппарата политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» в Киеве.

Агрессивные право радикалы устроили бойню прямо в центре столицы. Это произошло днем, когда все сотрудники офиса находились на рабочих местах. Банда агрессивных молодчиков в масках и в камуфляжной форме ворвались в помещение и, не разбираясь, принялись жестоко избивать всех присутствующих. Устроили погром: разломали мебель и технику.

Пострадали несколько сотрудников партии, среди которых руководитель центрального штаба и главный политический консультант партии Андрей Бодров. Участники погрома были настолько уверены в своей безнаказанности, что не забыли снять на камеру избиение людей.

Нападения на офисы партии, избиение активистов и сторонников «РАЗУМНОЙ СИЛЫ», запугивание и угрозы уже приобрели системный характер. Партия, отстаивающая мир в стране, очень мешает власти, которой нужна и выгодна война.

«В стране начинается травля всех, кто не соглашается с политикой Администрации Президента. Власть видит стремительно растущее число сторонников партии и ничего с этим не может поделать. Неонацистские группировки, открыто спонсируемые властью, стремятся уничтожить неугодных, – заявил Александр Соловьев, лидер «РАЗУМНОЙ СИЛЫ». – Они надеются нас запугать и заставить молчать! Но у них ничего не выйдет. Так поступают только подлые и трусливые люди. При этом право радикалы открыто «хвастаются» своими достижениями, выкладывая видео погромов в соцсетях, но никакого наказания за беспредел не несут. Кто они такие, если им позволено творить все, что угодно, не боясь правоохранительных органов, уголовной ответственности и объективной оценки общества?»

Избитый неонацистами руководитель центрального штаба «Разумной силы» Андрей Бодров

Александр Соловьев подчеркнул: никакие угрозы и погромы не заставят «РАЗУМНУЮ СИЛУ» отступить от своего мирного плана. Эти агрессивные наемники не способны нас запугать. Потому что мы боремся за будущее нашей страны, которой нужны не война и разруха, а мир и процветание.

«РАЗУМНАЯ СИЛА» продолжит бороться за свои права, за права каждого украинца и за мир в стране. Мы добьемся справедливости, и все, кто позволяет себе действовать вне закона, прикрываясь привилегиями властвующих лиц, ответят за это.