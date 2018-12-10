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Начальник Главного управления персонала, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко осудил «охоту» на призывников и заверил, что такие случаи являются единичными, а причастные к этому должностные лица - наказаны или будут наказаны.

Об этом Артеменко сказал на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.

«Ситуация абсолютно плановая, и мы не чувствуем нехватки ресурсов. Действовать таким образом (искать потенциальных призывников в общественных местах. – Ред.) невозможно. Те единичные случаи, которые имели место на станции метро «Лесная», а также позавчера была ситуация в городе Ривне, эти случаи единичные, и мы будем вам (СМИ) благодарны, если вы будете нас своевременно информировать об этих абсолютно ненужных действиях отдельных военных комиссаров», - отметил Артеменко.

По его словам, такой случай произошел в Ривном 8 декабря, а на следующий день состоялся разговор с командующим Сухопутных войск ВСУ. «Сегодня в город Ривне отбыла комиссия, и я однозначно уверен в том, что должностные лица, которые эту ситуацию спровоцировали, будут наказаны», - подчеркнул Артеменко.

«В Киеве так же этот вопрос был изучен, и должностные лица, которые имели отношение к этому случаю, тоже наказаны», - заверил он и добавил, что в таких случаях нужно вызывать полицию.

Ранее сообщалось, что сотрудники военкомата Деснянского района Киева вместе с полицейскими искали потенциальных призывников возле станции метро «Лесная». Люди в форме вместе с полицией подходили к мужчинам и спрашивали документы, а в случае их отсутствия, как утверждали очевидцы в соцсетях, могли провести задержание.
ForUm

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