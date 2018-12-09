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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность одной из общественных организаций, которая проводила антиукраинскую деятельность на территории государства.

По данным пресс-центра спецслужбы, представители пророссийской структуры, которая функционировала в одном из регионов Украины, занимались пропагандой идей так называемого «русского мира». По заказу и финансированию спецслужб РФ агитаторы, в частности изготавливали и распространяли материалы, направленные на нарушение территориальной целостности страны.

Во время санкционированных следственных действий у фигурантов дела правоохранители обнаружили печатную продукцию, оргтехнику и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
ForUm

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