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Экспорт нефти и нефтепродуктов из США по итогам прошлой недели превысил импорт впервые с 1949 года, сообщает УНИАН со ссылкой на агентство Bloomberg.

Соединенные Штаты экспортировали на 211 тыс. баррелей в день больше, чем импортировали, следует из статистики Управления информации в сфере энергетики США (EIA).

Таким образом, США стали нетто-экспортером нефтересурсов впервые за почти 70 лет. Согласно отчету EIA, на прошлой неделе США экспортировали 3,2 млн баррелей нефти и 5,8 млн баррелей нефтепродуктов в сутки. За тот же период они ежедневно импортировали 8,8 млн баррелей нефти. В итоге общий объем экспорта (9 млн баррелей) превысил импорт.

Как пишет Bloomberg, рекордного показателя импорт нефти в США достиг в 2005 году, когда страна получала 12,5 млн баррелей в сутки. В 2018 году объем импорта в среднем ежедневно достигал 2,43 млн баррелей. Агентство прогнозирует, что экспорт сырой нефти в США будет только расти с прокладкой новых трубопроводов от сланцевого месторождения Permian, где также планируется построить не менее девяти терминалов, способных загружать нефтяные супертанкеры.

Несмотря на последние статистические данные, уточняет агентство, американские нефтеперерабатывающие заводы продолжают покупать за рубежом миллионы баррелей топлива в день. Соединенные Штаты импортируют более 7 млн баррелей сырой нефти в сутки со всего мира для своих нефтеперерабатывающих заводов, которые потребляют более 17 млн баррелей ежедневно. Благодаря этому США стали лучшим поставщиком топлива в мире, заключает Bloomberg.

В начале декабря страны ОПЕК+ принципиально согласовали необходимость сокращения добычи в первом полугодии 2019 года. Представители стран-участниц картеля, однако, пока не определили ни общий объем сокращения, ни квоты для каждой страны. Президент США Дональд Трамп выражал надежду, что страны-члены ОПЕК не будут снижать объем поставок нефти на мировой рынок.
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